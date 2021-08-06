أميرة فراج تُطلق أحدث أغنياتها بعنوان «شاطرة» على المنصات السمعية

أطلقت المطربة أميرة فراج إلى الساحة الغنائية أغنية «الدكاترة» على جميع المنصات الأغاني، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، مهندس الصوت ياسر أنور.

أميرة فراج تطلق الأغنية عبر أنغامي وسبوتفاي

وتقول أميرة عن الأغنية، في بيان «سعيدة جدًا بإطلاق أغنية شاطرة، وأتمنى أن تُعجب الجمهور أيضًا، لأني من خلالها أقوم بأكثر شيء أحبه وهو الغناء» وتابعت عن كواليس الأغنية «العمل مع المُلحن عزيز الشافعي ممتع جدًا، وكواليس التسجيل كانت رائعة، فالطابع الشبابي الذي أضافه أمير طعيمة في كلماته، جعلنا جميعًا مستمتعين بالعمل على الأغنية».

من كلمات الأغنية:

في وجع القلب تحيّر الدكاترة.. يا واخد من حياتي أحلى فترة

ومهما عملت فيّا أحبك أكتر .. ما شاء الله عليه طول عمري شاطرة

لو آجي كده تيجي كده مش فاهماك.. وزهثت منك أنا بس أنا حبّاك

حظي وقعني فيك وأتاريك أتاريك.. ملكش مالكة وأنا مش سالكة معاك

بدأت أميرة فرّاج الغناء من سن 9 سنوات، حيث شاركت في كورال الأطفال بمسرح سليم سحاب، ثم غنّت بالأوبرا وبعدها انتقلت إلى الفرقة القومية الكبيرة.

انضمت أميرة لفرقة بنات النيل، شاركت معهم في حفلات في مصر وخارجها، تخرّجت أميرة في كلية آداب إعلام لتعمل مراسلة صحفية فنية في قناة روتانا ميوزيك وART ولتقدم بعد ذلك برنامج عسل أبيض على قناة Ten، ويعتبر برنامج «قعدة ستات» والذي قدمته على قناة أوربيت هو أحدث أعمالها كإعلامية، وفي 2020 قررت أميرة العودة إلى الغناء لتنضم إلى فرقة أيامنا الحلوة.