دفتر أحوال المحاكم غدًا.. نظر قضية الفيرمونت وشهادة جديدة لمحمد حسان

تستأنف عدة محاكم في القاهرة والجيزة، غدًا الأحد، نظر العديد من القضايا، بينها قضية الفيرمونت، واستئناف فتاة التيك توك ريناد عماد على حكم حبسها، وقضية داعش إمبابة.

قضية الفيرمونت

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، غدًا الأحد، ثاني جلسات محاكمة ثلاثة متهمين فيما تُعرف إعلاميًّا بـ«قضية الفيرمونت».

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة شريف الكومي، ويوسف قرة، وأمير زايد إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بارتكاب جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها، في قرية سياحيَّة بالساحل الشمالي خلال عام 2015.

استئناف فتاة التيك توك

تنظر محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية، غدًا الأحد، الاستئناف المقدم فتاة التيك توك ريناد عماد، على الحكم الصادر بحبسها لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية إدانتها بصناعة ونشر فيديوهات مُخلة بالآداب العامة، عبر حساباتها ، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق، بمعاقبة «ريناد» لإدانتها بالاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع المصري، من خلال صناعة وبث محتوى خارج عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء.

وقبل النطق بالحكم، أخلت المحكمة سبيل المتهمة على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

محمد حسان.. شهادة جديدة في «داعش إمبابة»

تستكمل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، غدًا الأحد، محاكمة 12 متهمًا في قضية داعش إمبابة، حيث من المقرر أن تستمتع المحكمة من جديد لشهادة الداعية محمد حسان.

تُعقَد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أشرف صلاح.

ووجَّهت النيابة العامة للمتهمين، تهمًا بأنّهم في غضون الفترة من عام 2015 عشر حتى 2017، تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.