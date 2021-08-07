استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص «الاحتلال»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطينى متاثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لوكالة «فرنس برس».

وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان اليوم السبت، أن عماد علي محمد دويكات 38 عاما وصل إلى مستشفى في مدينة نابلس في حالة حرجة بعد إصابته بعيار ناري في الصدر في بلدة بيتا القريبة.

وتشهد البلدة مظاهرات منتظمة ضد الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني، والتي غالبًا ما تتحول إلى اشتباكات، حيث تظاهر مئات المتظاهرين خارج البلدة بعد ظهر أمس الجمعة، وألقى بعضهم الحجارة على القوات الإسرائيلية.

فيما قال الجيش الإسرائيلي: إن 700 فلسطيني حرضوا على أعمال شغب وأحرقوا الإطارات وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الجيش الإسرائيلي وضباط شرطة الحدود، الذين ردوا بوسائل تفريق أعمال الشغب.

وأضافت: «نحن على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين» دون أن تضيف تفاصيل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة الماضي، بأن نحو 270 فلسطينيا أصيبوا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات في البلدة.

يشار إلى أنه يتظاهر سكان البلدة منذ مايو ضد مستوطنة إفياتار اليهودية العشوائية التي أقيمت في مكان قريب دون إذن رسمي من السلطات الإسرائيلية.

وتم اخلاء المستوطنة فى اوائل يوليو، لكن قوات الجيش الاسرائيلى ظلت متمركزة هناك بينما تدرس السلطات مصيرها، إذا تمت الموافقة على التسوية فسيُسمح لمؤسسيها بالإقامة هناك بشكل دائم، بينما تعهد سكان البلدة بمواصلة حملتهم حتى خروج الجيش من البؤرة الاستيطانية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967 واعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات اليهودية هناك غير شرعية.

ويعيش ما يقرب من نصف مليون شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب 2.8 مليون فلسطيني تحت الاحتلال.