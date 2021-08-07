«العربي للمجتمعات العمرانية»: رواج متوقع مع بدء مبادرة التمويل العقاري

قال المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالإسكان العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سيبدأ حجز الوحدات السكنية بها الأحد المقبل.

تنشط حركة بيع العقار في مصر بشكل كبير

وأشار المهندس داكر عبداللاه إلى أن مبادرة التمويل العقاري ستنشط حركة بيع العقار في مصر بشكل كبير وستكون بمثابة الحل الأمثل للتغلب على آثار كورونا السلبية على قطاع العقارات وتزيد من الطلب على شراء العقار وبالتالي يسترد المطورون العقاريون أموالهم المقامة بها المشروعات العقارية ويتمكنوا من التوسع في إنتاج مشروعات سكنية جديدة والتوسع في العمران بشكل أفقي بمختلف محافظات مصر.

التوسع في إنشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات الإسكان الاجتماعي والمتوسط

ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة التوسع في إنشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات الإسكان الاجتماعي والمتوسط خلال الفترة المقبلة لأن الطلب سيكون متزايدا عليها مع المبادرة الجديدة التي تستمر 36 شهرا ومرصود لها من البنك المركزي 100 مليار جنيه، ولابد من إعداد دراسات لنتمكن من خلالها من تحديد المدن المستهدفة من قبل المواطنين على الإقامة والشراء بها من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة 3%.

لكل شريحة من شرائح المجتمع المصري فائدة محددة

واقترح داكر عبد اللاه بوجود تدرج في الفائدة بحيث يكون لكل شريحة من شرائح المجتمع المصري فائدة محددة تناسبه وتلبي احتياجاته.

وناشد داكر عبد اللاه بضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في المبادرة الجديدة من خلال عمل تحالف أو شراكة بين الصندوق الاجتماعي للتمويل العقاري والبنوك المشاركة في المبادرة والشركات العقارية التي لديها هذه النوعية من الوحدات وطرحها من خلال شقق الإسكان التي يطرحها الصندوق على المواطنين في إعلاناته المختلفة وكذلك وجود قائمة بالشركات العقارية الخاصة التي لديها هذا النوع من الوحدات السكنية بالبنوك تقدم للراغبين في الحصول على وحدات سكنية.

استرداد المطورين لأموالهم ورواج منتجهم

وأشار المهندس داكر إلى أن هذا التحالف أو الشراكة سيساهم في استرداد المطورين لأموالهم ورواج منتجهم، وكذلك سيستفيد البنك من استرداد القروض التي ضخها في القطاع العقاري للمطورين وتشغيل أموال موجودة بمحفظته بالفعل، وبذلك تكون مساهمة الدولة في الحد من الآثار السلبية لكورونا على المطورين العقاريين مضاعفة.