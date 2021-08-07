مجهولون يقتلون طفل «شنقا» في مقابر أطفيح لسرقة «توك توك»

اعتاد طفل أطفيح محمود علاء، العمل على مركبة «توك توك»، للانفاق على والديه، وكعادته يخرج كل صباح للبحث عن رزقه رغم حداثة سنه حيث لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره، لكنه لم يكن يعلم أن نهايته أوشكت فى هذا اليوم على يد لصوص كانوا يراقبونه من أجل سرقة دراجته النارية، وتمكن الجناة من تنفيذ خطة جريمتهم بسرقة التوك توك وقتل الطفل شنقًا وإلقاء جثته داخل مقابر أطفيح.

مقتل الطفل محمود علاء

ومع تأخر الطفل محمود علاء عن موعد العودة إلى منزل أسرته في أطفيح اتصلت والدة الطفل بزوجها قائلة: «تعالى شوف محمود تأخر ليه وكمان تليفونه مقفول» ليبدأ الأب فى رحلة البحث عن نجله، من خلال سؤال زملائه سائقي التكاتك في المنطقة حتى دله أحدهم بأنه شاهد محمود يسير بالتوك توك ناحية المقابر فتوجه والد الطفل مسرعًا وظل يتجول في المقابر حتى عثر على نجله جثة هامدة ليصاب بحالة من الحزن الشديد التي افقدته القدرة على التصرف وظل يحتضن نجله ويبكي حتى تجمع حول من سمعه من المارة.

وحل خبر وفاة الطفل كالصاعة على والدته التي ساءات حالتها الصحية من هول المفاجأة وبدأت تصرخ قائلة: «قتلوك يا أبني يا حبيبي عشان التوكتوك»، حيث تجمع حولها عدد من جيرانها يحاولن التخفيف عنها، في الوقت الذى حضرت فيه قوة أمنية من قسم أطفيح وعاينت مسرح الجريمة ونُقل جثمان الطفل إلى المشرحة لتشريحه لبيان أسباب الوفاة.

ملاحقة الجناة

فيما يعكف فريق من البحث الجنائي في الجيزة على ملاحقة الجناة تمهيدًا للقبض عليهم، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان طفل داخل مقابر المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل في عقده الثاني، تظهر على جسده آثار الخنق.