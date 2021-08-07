إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل محملة بمواد خام بقنا

انقلبت، منذ قليل، سيارة نقل، محملة بمادة خام تضاف لمياه الشرب بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدينة فرشوط شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بانقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي على حدود مركز فرشوط، ما أسفر عن إصابة السائق بكدمات.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادث، حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، ونائبه سيد تمساح، وعدد من القيادات الأمنية، وجاري رفع السيارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، إن السيارة كانت محملة بمادة خام تضاف لمياه الشرب لتطهيرها (خاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي)، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو وفيات جراء الحادث سوى إصابة سائق السيارة بكدمات