بدأت بتوقف الكلى.. محاولات إسعاف دلال عبد العزيز قبل وفاتها

قالت مصادر في المستشفى الذي كانت تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز، إن حالتها تدهورت خلال الساعات الأخيرة، حيث بدأت بتوقف الكلى وأعقبه توقف بعض أجهزة الجسم ثم القلب، لافتة إلى أن الأطباء حاولوا وضعها على جهاز التنفس الصناعي (فنتيليتور) خلال الساعات الأخيرة لكن دون جدوى.

وقالت المصدر لـ«الوطن»، إن الفنانة دلال عبد العزيز عانت خلال الأيام الأخيرة من فقدان للوعي في بعض الأوقات، وعدم القدرة على التنفس بعد تراجع الأكسجين بنسبة كبيرة، مؤكدة أنها عانت بشدة من تليف الرئة، ما أدى لسوء حالتها النفسية وامتناعها في بعض الأحيان عن أخذ الدواء.

وكشفت مصادر في المستشفى الذي كانت تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها، موضحة أن حالتها خلال الأيام الأخيرة تدهورت بشدة، حتى أنها وصلت لفقدان كامل للوعي في بعض الأوقات وأنها لم تكن تستطيع رفع ماسك الأكسجين من على وجهها.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفى خاص كانت تعالج به لمستشفى حكومي في أكتوبر، قبل ما يقرب من أسبوعين، موضحة أنه كان هناك اقتراح طبي بزرع رئة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من أسرتها نظرًا لخطورة العملية.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز، البالغة من العمر 61 عاما، بفيروس كورونا، أواخر شهر أبريل الماضي بفيروس كورونا، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما نقل زوجها الراحل الفنان سمير غانم لمستشفى آخر في المهندسين، قبل أن يرحل متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.