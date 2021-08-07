نيفين جامع: نحرص على تحقيق نهضة صناعية متكاملة في صعيد مصر

أجرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، زيارة ميدانية لمنطقة قفط الصناعية، تابعا خلالها معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، وحازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد أحمد عوض المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أشرف رشاد عضو مجلس النواب، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى جانب كل من النواب محمد طايع، ومصطفى محمود مصطفى، وأشرف أبو الفضل، ونجلاء باخوم، والنائبين عبدالفتاح دنقل والدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضوي مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الصناعة والاستثمار بالمحافظة.

شرح تفصيلي لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية

واستمعت الوزيرة والمحافظ والوفد المرافق لهما، إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية الذى يشمل تنفيذ 37 كيلو متر شبكات مياه شرب، وخزان مياه بسعة خمسة آلاف متر مكعب، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول سبعة كيلو مترات، وقطر 400 ملم، وخزان حريق بسعة 1100 متر مكعب، بالإضافة إلى شبكة صرف صحي بطول 17 كيلو مترًا، ودعم شبكة كهرباء الجهد المتوسط بطول 120 كيلو مترًا، والجهد المنخفض بطول 60 كيلو مترًا، وإنشاء شبكة اتصالات بطول 85 كيلو مترًا بنسبة تنفيذ لإجمالي أعمال بلغت 21٪؜، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة غاز طبيعي خارجية بضغط 7 بار وطول 25 كيلو مترًا، و شبكة غاز طبيعي داخلية بضغط 4 بار وطول 11 كيلو مترًا، ومحطات تخفيض الضغط والقياس سعة 30 ألف متر مكعب بنسبة تنفيذ 9٪؜.

جذب المستثمرين

وأشارت إلى أنَّ هذا المشروع يساهم في جذب المزيد من المستثمرين للمنطقة الصناعية وزيادة نسبة الإشغال بها، مؤكدة أنَّ الوزارة تحرص على النهوض بمختلف القطاعات الصناعية وتسعى لحل كافة التحديات التي تواجهها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وتغطية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل المناسبة لشباب الخريجين.

الاستثمار إحدى أولويات الحكومة

من جانبه، أكَّد محافظ قنا أنَّ زيارة وزيرة التجارة والصناعة دليل على أن ملف الاستثمار يُعد أحد الملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة في هذه المرحلة، لافتًا إلى أنَّ المحافظة تسعى إلى توفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من المستثمرين، وزيادة نسب الإشغال بالمناطق الصناعية، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

تنمية محلية للصعيد بأكثر من نصف مليار

وأضاف أنَّ مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بقفط يأتي ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة 556 مليون جنيه كمرحلة أولى، منوّهًا بأنَّ المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل الأجهزة المعنية في المحافظة، وتتم متابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري لضمان انتظام سير العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة وحل أي معوقات تعترض تقدم الأعمال، كما يتم عقد لقاء شهري مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها.

نموذج رائد قابل للتطبيق

بدوره، صرّح اللواء الزلاط بأنَّ الهيئة العامة للتنمية الصناعية تسعى إلى جعل المنطقة الصناعية بكلاحين قفط نموذجًا رائدًا قابلًا للتطبيق، في باقي المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمتاز به من موقع استراتيجي متميز بالقرب من ميناء سفاجا البحري، ومحور الشهيد الرائد باسم فكري، إضافة إلى توافر الموارد الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى صناعات مهمة، تلبي احتياجات السوق المحلي والخارجي.

وأضاف: «نحن حريصون على تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين تماشيا مع خطة الدولة المصرية لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال».