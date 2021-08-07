حملات موسعة تغلق 35 مركز دروس خصوصية في زفتى

أكَّد اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، أنَّ حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 35 مركز دروس خصوصية على مستوى المركز خلال أسبوع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية؛ لمخالفة هذه المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

حظر الدروس ومنع التجمعات

وقال رئيس المدينة، إنَّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

اجتماع المحافظ

في شأن آخر، عقد محافظ الغربية صباح اليوم السبت، اجتماعًا بمقر الوحدة المحلية بقرية تفهنا العزب بمركز زفتى، بحضور مديري مديريات الخدمات ورؤساء الشركات المشرفة والمنفذة للمشروعات، حيث تمَّت إزالة كافة التداخلات بين المصالح الحكومية وتوحيد الجهود من أجل إنجاح كافة المشروعات داخل القرية، والتي ستكون هي وقرية نهطاي أول قريتين يتم الانتهاء منهما ضمن الـ٥٤ قرية داخل مركز زفتى.

في سياق متصل، تفقَّد المحافظ ستة مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية قدرها 11 مليون جنيه، بجانب أعمال رفع كفاءة أربع مدارس بالقرية، وإنشاء مدرستين جديدتين بإجمالي تكلفة 13.4 مليون جنيه، حيث وجَّه بدهان كافة المباني المحيطة بالمدارس وغيرها من المنشآت وتوحيد لون الطلاء.

مجمع خدمات حكومية

وشملت جولة المحافظة متابعة أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية الذي يتكون من ثلاثة أدوار (أرضي ودوران علويان) على مساحة ٦٠٠ متر مربع، لتقديم ثماني خدمات للمواطنين، وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي)، موجهًا بوضع دراسة لكيفية الاستفادة من مباني الهيئات التي سيتم انتقالها إلى المجمع.

تطوير الصحة.. والشباب

في سياق متصل، تفقّد رحمي أعمال تطوير مركز شباب القرية ووحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى تفقد إنشاء المجمع الزراعي، وأعمال تأهيل ترعة الصاري، وإدخال الغاز الطبيعي وأعمال تركيب ٤٨ كابينة و ٢٠٠٠ صندوق للتليفونات بالقرية.