بـ 17 كلمة وصورة.. حفيد مبارك ينعى دلال عبد العزيز

نعى عمر علاء مبارك وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية ظهر اليوم بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «البقاء لله في وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وكشفت مصادر في المستشفى الذي كانت تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها، موضحة أن حالتها خلال الأيام الأخيرة تدهورت بشدة، حتى إنها وصلت لفقدان كامل للوعي في بعض الأوقات وأنها لم تكن تستطيع رفع ماسك الأكسجين من على وجهها.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنانة دلال عبد العزيز، كانت مصابة بتليف شديد في الرئة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا، أعجزها عن التنفس بصورة طبيعية، موضحة أن حالتها النفسية ساءت للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب طيلة وجودها في المستشفى ووضعها على الأجهزة المساعدة على التنفس، لدرجة أنها في بعض الأوقات كانت ترفض أخذ الدواء.