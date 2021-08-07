«أحمد» يحول سطح منزله إلى حديقة.. في حب الزرع «متخليش حاجة توقفك»

تخرج من كلية التجارة، ويعشق رياضة كمال الجسام، إلا أنه قرر أن يكون الزرع متنفسه الوحيد لقضاء أوقات فراغه، فبرع في تحويل سطح منزله من مكان لـ«الكراكيب»، إلى حديقة خضراء تسر الناظرين، وعلى الرغم من فشله في تجربة الزراعة الأولى منذ سنوات، كونه ليس مهندساً زراعياً، إلا أنه لم يكل أو يمل حتى تعلم كيفية رعاية الزرع واختيار أنواعه، وأصبح مُلماً حتى بأسعاره.

«أحمد يسري»، شاب يبلغ من العمر 23 عاما، يقيم بقرية «بلقينا»، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استطاع بمهارة أن يحول سطح منزله إلى حديقة خضراء، بها كافة أنواع الخضروات والفواكه والزرع، تحدث عن تجربته قائلاً: «قلت أحول السطح من كراكيب إلى مكان أخضر، وقفلته من سنتين وبقى فاضي، ففكرت أجيب زرع في قصاري صغيرة، علشان تبقى تجربة بسبب قلة خبرتي، وبقيت أرعاه وأسمده بشكل عشوائي، لحد ما النباتات ماتت، فقررت أتعلم ومخليش حاجة توقفني».

لم يثنيه الفشل، بل واصل الإبداع حتى استطاع أن يكون قدوة للكثيرين، وقال: «استعنت بمهندس صديق أخويا، وصممت على إني لازم أتعلم كل حاجة عن تسميد ورعاية الزرع، عملت حوض كبير على السطح، بعد ما أخدت الفكرة من الصديق، واشتريت أنواع مختلفة من الزرع، واتعلمت من اليوتيوب، وفي طفل في إعدادي كان بيجي يساعدني لحد ما أتقنت رعاية وتسميد الزرع، ومعالجة أمراضه، وبدأت أتعلم اشتري الشتلات من المشاتل بدون ما حد يستغلني، وغطيت الأحواض بالسيراميك من الدخل والخارج، وعملت مادة عازلة جواها لمنع تسرب المياه، وماسورة صرف صغيرة في أسفل الحوض، لصرف المياه الزياده ناحية البلاعات».

زراعات كثيرة زرعها الشاب «أحمد» فوق سطع المنزل: «زرعت أشجار الزينة في الأحواض لأنها شغاله طول السنة، وورقها مبيقعش، على عكس أشجار الفاكهة، أما الزراعات الموسمية كالفواكه، زراعتها في براميل، سعر البرميل لا يتعدي 30 جنيهاً، وخرمت البراميل من تحت عشان تصرف المياه الزيادة، وأثمرت جيداً».

لم يستطع الشاب الابتعاد كثيراً عن زراعته التي زرعها، بل يقضي يومه في رعايتها: «مبقدرش أبعد عن الزرع، زي ما يكون طفل وأنت بتكبره، ودا بيخليك تحس إحساس عظيم وبيرد الروح، وبأقول لأي شاب بيحب الزرع: مارس هوايتك ومتخليش حاجة توقفك».