«الأهلي» يتعاقد مع «العربية للتصنيع» لصناعة وتوريد معدات لأحدث أرشيف إلكتروني

وقع حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلى المصرى، واللواء أحمد منظور، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، إحدى قلاع الهيئة العربية للتصنيع، عقد تصنيع وتوريد معدات خاصة بمبنى الأرشيف الإلكترونى الجديد الذى قام بتأسيسه البنك الأهلى المصرى، وحضر التوقيع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.

وعقب التوقيع صرح يحيى أبوالفتوح أن الأرشيف الإلكترونى الخاص بالبنك يعد الأحدث فى مصر، حيث يعمل بالكامل بشكل رقمى وهو ما يلائم توجهات الدولة فى التحول فى حفظ المستندات الرسمية الخاصة بكافة الجهات إلى الحفظ الإلكترونى والتحول الرقمى بشكل عام، وهى الاستراتيجية التى يدعمها البنك بشكل كامل فى مختلف مجالات العمل المصرفى، معرباً عن اعتزاز البنك بالتعاون المستمر والمتنامى مع الهيئة العربية للتصنيع بمختلف المصانع الوطنية التابعة لها وعلى رأسها مصنع قادر، وهو التعاون الذى يتزايد بوتيرة سريعة ومفيدة للبنك والهيئة دعماً للصناعة الوطنية والمنتج المحلى.

ومن جانبه أعرب الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بالتعاون الدائم والمثمر القائم والممتد منذ سنوات عديدة بين البنك الأهلى المصرى والهيئة العربية للتصنيع، كونه من أكبر المؤسسات المالية فى مصر، مشيداً بالتوجه الإيجابى والرائد للبنك فى تشجيع المنتج المحلى ودعمه للصناعات المصرية، الذى تنعكس آثاره على دفع الاقتصاد المصرى وخلق مزيد من فرص العمل فى مختلف القطاعات، مؤكداً تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البنك والهيئة فى مجالات جديدة.

وأفاد حسام الحجار أن مجالات التعاون مع مصانع الهيئة فى توفير مختلف مستلزمات البنك تتزايد بشكل كبير، ومنها التعاقد على تصنيع وتوريد مختلف أنواع الأثاث والبوابات الأمنية وأجهزة كشف المعادن وقطاعات الألومنيوم اللازمة لتركيب أفلام الحماية واللمبات الليد الموفرة للطاقة ومستلزمات تشغيل ماكينات الصارف الآلى والدراجات الهوائية، وكذا أدوات التطهير والحماية المختلفة، كما امتدت أوجه التعاون فى الفترة الأخيرة إلى مجالات جديدة، ومنها الأرشيف الإلكترونى، الذى يتضمن تصوير المستندات وتكويدها وحفظ الأصول، وهو ما يعد نقلة رقمية ضخمة وحيوية فى طرق الحفظ لمختلف المستندات تحقق التأمين الكامل للمحفوظات والسهولة وتوفير الوقت فى الاستدعاء مع توفير مساحات كبيرة فى التخزين باستخدام أجهزة الحاسب المتقدمة وأحدث ماكينات التصوير المناسبة للاستخدام فى حالة الأعداد الضخمة من المستندات والملفات وفى كافة مراحل الحفظ، بدءاً من إحضار الملفات وانتهاء بالحفظ الكامل التى تتم طبقاّ لكود كل مستند.