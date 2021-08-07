«التعليم العالي»: ورش عمل لربط البحث العلمي بالصناعة والإنتاج

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً من الدكتورة شيرين عبدالقادر، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول تفعيل بروتوكول التعاون مع معهد التنمية بكوريا الجنوبية، لوضع مقترح لخطة استراتيجية لتشغيل مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات (STPERI)، التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات، كأول مدينة علمية وتكنولوجية متخصصة فى أبحاث وصناعة الإلكترونيات فى مصر.

وقالت الوزارة، فى بيان، أمس، إن التقرير أشار إلى أن مقترح الاستراتيجية ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية هى: تقييم الوضع الحالى والقدرات الموجودة بمعهد بحوث الإلكترونيات بوجه خاص وبمصر بوجه عام، وتصميم الأطر الوظيفية لمقترح تشغيل المدينة العلمية، ووضع مؤشرات قياس الأداء لها، ووضع مقترح لتنفيذ الاستراتيجية.

وأشارت د. شيرين عبدالقادر إلى عقد ورشة عمل مشتركة بين الجانبين المصرى والكورى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على مدار يومين، عرض خلالها الجانب الكورى عدداً من المحاضرات؛ بغرض نقل الخبرات التكنولوجية الكورية فى هذا المجال.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى تنظيم المعهد عدداً من ورش العمل بين الباحثين والخبراء من مختلف الجهات؛ بهدف ربط البحث العلمى بالصناعة وبجهات الإنتاج، حيث نظم المعهد ورشة عمل تحت عنوان «أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة»، بحضور لفيف من الأساتذة والباحثين والخبراء من المعهد، وشركة فاليو، التى تعد إحدى الشركات العالمية التنافسية فى مجال تطوير أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة للسيارات ذاتية القيادة.

وأكد التقرير أن تكنولوجيا أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة تعد موضوعاً مهماً فى مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة، حيث تعمل هذه الأنظمة على التحكم بالمستشعرات الداخلية والخارجية التى تساعد السيارات الحديثة على الحركة وتفادى العوائق والركن دون أى تدخل بشرى، وقد تم تطبيق بعض من هذه التقنيات فى دول عديدة مثل أمريكا والصين وبعض دول أوروبا.