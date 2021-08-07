انهيار حفرة على شاب أثناء التنقيب عن الآثار في قنا

لقي شاب مصرعه قبل قليل، نتيجة انهيار حفرة للتنقيب عن الآثار عليه، في قرية دندرة، التابعة لمركز قنا، وتم انتشال جثة الشاب وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قنا، مساء اليوم السبت، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثه شاب يُدعى «عز مصطفى الجيار»، وذلك داخل حفرة بمنزل في قرية «دندرة»، للتنقيب عن الأثار.

وأكدت التحريات الأولية أن الحفرة كانت معدة للتنقيب عن الآثار، وأن المتوفى يقيم بـ«نجع الجيار»، التابع لقرية دندرة، وبالبحث تبين هروب مالكي العقار محل الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.