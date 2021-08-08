لماذا غاب محمد حسان عن الشهادة في الجلسات الماضية لقضية «داعش إمبابة»؟

عقب نحو شهرين من الجلسة التي انعقدت في 16 يونيو الماضي، داخل محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، يمثل الشيخ محمد حسان اليوم للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش إمبابة»، وذلك عقب تغيبه الجلسة الماضية عن حضور الجلسة رفقة الشيخ محمد حسين يعقوب، الذي تنصل أثناء شهادته أمام هيئة المحكمة، من أن يكون له صلة أو علاقة بالأفكار التكفيرية التي تبناها وانتهجها 12 متهما في القضية.

تغيّب محمد حسان بسبب ظروف صحية

وجاء تغيب الشيخ محمد حسان عن الجلسة الماضية، بحسب أسرته، بسبب ظروف صحية منعته من الذهاب إلى المحكمة، وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على «حسان»، وإصدار تقرير مكتوب بحالته الصحية لمعرفة العّلة التي منعته من الحضور والإدلاء بشهادته.

حسان يمثل اليوم أمام المحكمة للإدلاء بشهادته

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أكدت أسرة «حسان» أنه سيحضر إلى المحكمة في الوقت المحدد، وسيدلي بشهادته في قضية «خلية داعش إمبابة»، مضيفة أن أفكار الشيخ ومنهجه معروف لدى الجميع وليس طلابه فقط.

وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت قرارا في أولى جلسات المحاكمة في القضية، بتغريم الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب، 1000 جنيه لكلاً منهما بسبب تخلفهما عن حضور الجلسة للاستماع إلى شهادتهما.

قيادة جماعة إرهابية

ووجهت المحكمة تهما للمدانيين الـ12 استنادا إلى أمر الإحالة الذي أصدرته النيابة العامة في القضية، وتشمل تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.