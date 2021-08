لقطات مرعبة من حرائق اليونان.. النيران تحاصر المئات في جزيرة معزولة «فيديو»

انتشرت لقطات مرعبة لأشخاص جرى إجلاؤهم بالعبّارة من بحيرة إيفيا المحترقة في اليونان، إلى مكان آمن، وشبهها كثير من الناس كما لو كانت مشهدا من فيلم يرصد كارثة ضخمة، وفقا لصحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية.

ودمرت حرائق الغابات أجزاء من اليونان وتركيا هذا الأسبوع. وجرى الإبلاغ عن أكثر من 150 حريقًا في اليونان وحدها، مع وصولها إلى العديد من الضواحي الشمالية للعاصمة أثينا. وتوقع المختصون المزيد من الحرائق في اليونان، حيث تكافح البلاد ضد الرياح القوية ودرجات الحرارة الحارقة التي تصل إلى 45 درجة مئوية. ولقي رجل إطفاء مصرعه في اليونان، واحتاج 20 شخصًا علاجًا طبيًا.

Watch: Flames tore through the coastline of Evia, a Greek island, causing residents and tourists to evacuate by ferry, as southern Europe grapples with one of its worst heat waves in decades. https://t.co/pUA0iVMIsC pic.twitter.com/4LbprwjvcK