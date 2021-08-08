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لقطات مرعبة من حرائق اليونان.. النيران تحاصر المئات في جزيرة معزولة «فيديو»

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ثروت منصور
09:37 ص | الأحد 08 أغسطس 2021
حرائق الغابات في اليونان

حرائق الغابات في اليونان

انتشرت لقطات مرعبة لأشخاص جرى إجلاؤهم بالعبّارة من بحيرة إيفيا المحترقة في اليونان، إلى مكان آمن، وشبهها كثير من الناس كما لو كانت مشهدا من فيلم يرصد كارثة ضخمة، وفقا لصحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية.

ودمرت حرائق الغابات أجزاء من اليونان وتركيا هذا الأسبوع. وجرى الإبلاغ عن أكثر من 150 حريقًا في اليونان وحدها، مع وصولها إلى العديد من الضواحي الشمالية للعاصمة أثينا. وتوقع المختصون المزيد من الحرائق في اليونان، حيث تكافح البلاد ضد الرياح القوية ودرجات الحرارة الحارقة التي تصل إلى 45 درجة مئوية. ولقي رجل إطفاء مصرعه في اليونان، واحتاج 20 شخصًا علاجًا طبيًا.

وشرعت السلطات في إخلاء بعض المناطق حيث دمرت الحرائق المنازل والشركات والمزارع. وكانت «إيفيا» إحدى المناطق التي جرى إجلاء سكانها، وهي جزيرة شهيرة بالسياحة، حيث جرى نقل ما لا يقل عن 1153 شخصًا بعيدًا عن الشواطئ، حيث قطعت الحرائق جميع طرق الهروب الأخرى من المنطقة التي احترقت.

وتُظهر لقطات من إحدى العبّارات، مئات الأشخاص على الجزيرة مجتمعين معًا بينما تحيط بهم النار والدخان، وهو ما أثار صدمة وفزع، حيث تشهد البشرية مرة أخرى العواقب المدمرة لأزمة المناخ.