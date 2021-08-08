لقطات مرعبة من حرائق اليونان.. النيران تحاصر المئات في جزيرة معزولة «فيديو»

انتشرت لقطات مرعبة لأشخاص جرى إجلاؤهم بالعبّارة من بحيرة إيفيا المحترقة في اليونان، إلى مكان آمن، وشبهها كثير من الناس كما لو كانت مشهدا من فيلم يرصد كارثة ضخمة، وفقا لصحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية.

Απίστευτες εικόνες από πλοίο στη Λίμνη Ευβοίας που απομάκρυνε κόσμο από τις ακτές όπου έφτασε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021.

Βίντεο Stavros Dev pic.twitter.com/bSrb7BbfEu — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) August 6, 2021

ودمرت حرائق الغابات أجزاء من اليونان وتركيا هذا الأسبوع. وجرى الإبلاغ عن أكثر من 150 حريقًا في اليونان وحدها، مع وصولها إلى العديد من الضواحي الشمالية للعاصمة أثينا. وتوقع المختصون المزيد من الحرائق في اليونان، حيث تكافح البلاد ضد الرياح القوية ودرجات الحرارة الحارقة التي تصل إلى 45 درجة مئوية. ولقي رجل إطفاء مصرعه في اليونان، واحتاج 20 شخصًا علاجًا طبيًا.

Watch: Flames tore through the coastline of Evia, a Greek island, causing residents and tourists to evacuate by ferry, as southern Europe grapples with one of its worst heat waves in decades. https://t.co/pUA0iVMIsC pic.twitter.com/4LbprwjvcK — The New York Times (@nytimes) August 7, 2021

وشرعت السلطات في إخلاء بعض المناطق حيث دمرت الحرائق المنازل والشركات والمزارع. وكانت «إيفيا» إحدى المناطق التي جرى إجلاء سكانها، وهي جزيرة شهيرة بالسياحة، حيث جرى نقل ما لا يقل عن 1153 شخصًا بعيدًا عن الشواطئ، حيث قطعت الحرائق جميع طرق الهروب الأخرى من المنطقة التي احترقت.

Wildfire on the Greek island of Evia. The scenes of the climate crisis this summer have been absolutely heartbreaking.pic.twitter.com/OJF8ZKjJvo — Dr. Lucky Tran (@luckytran) August 4, 2021

وتُظهر لقطات من إحدى العبّارات، مئات الأشخاص على الجزيرة مجتمعين معًا بينما تحيط بهم النار والدخان، وهو ما أثار صدمة وفزع، حيث تشهد البشرية مرة أخرى العواقب المدمرة لأزمة المناخ.