بعد ظهور الشيخ محمد حسان في القضية.. 7 معلومات عن «خلية داعش إمبابة»

تساؤلات كثيرة بدت مثيرة فيما يتعلق بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش إمبابة»، وذلك عقب تردد اسمي الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، إذ أولى قطاع كبير من المواطنين اهتماماً بالغاً بالقضية، وازدادت عمليات البحث على محرك «جوجل»، للحصول على معلومات ذات صلة بالقضية، ومن هم المتهمين وما هي الاتهامات التي تم توجيهها إليهم، ولماذا طلبت المحكمة ضبط وإحضار الشيخين الذين كان لهما شعبية واسعة في الشارع المصري.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز 7 معلومات عن خلية داعش إمبابة:

- 12 شخصا تم اتهامهم في قضية الانضمام للخلية المعروفة إعلامياً بـ «خلية داعش إمبابة».

- 7 متهمين تم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية أصدرتها هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

- 5 متهمين آخرين في «خلية داعش إمبابة» هاربين لم يتم ضبطهم حتى هذه اللحظة.

- عدد من المتهمين خلال التحقيقات معهم، قالوا إن تبنيهم للأفكار الإرهابية جاء نتيجة تأثرهم بفتاوى وخطب الشيخين «حسان ويعقوب».

- «حسّان ويعقوب» كانا قد نفيا تلك الاتهمات مرّات عديدة وذلك من خلال تصريحات صحفية، بالإضافة إلى نفي «يعقوب» أمام هيئة المحكمة في الجلسة التي انعقدت في يونيو الماضي، ما تردد على لسان المتهمين.

- شهادة «حسّان ويعقوب» جاءت بعد طلب قدمه محامي المتهمين في الجلسة التي انعقدت في 10 أبريل الماضي، بعدما قال عدد من المتهمين إنهم يحملون نفس أفكار الشيخين.

- تم توجيه تهم عديدة للمتهمين الـ12 في القضية، شملت تولي قيادة وتشكيل تنظيم إرهابي هدفه تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على مؤسسات الدولة وتخريبها، بالإضافة إلى المشاركة في أحداث تفجير كمين رمسيس، كما تمت إدانتهم باستهداف عدد من الخدمات الأمنية على أحد البنوك بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وعدد من العمليات الإرهابية الأخرى، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.