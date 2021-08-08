عاجل.. اللحظات الأولى لوصول محمد حسان إلى طرة.. استعان بشخصين للسير

بثوب وغطاء رأس أبيضين ظهر الشيخ محمد حسان لحظة وصوله إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية طرة، وذلك للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش إمبابة"، وذلك إثر تغيبه عن الجلسة التي انعقدت منتصف يوينو الماضي واستمعت المحكمة خلالها إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب الذي تبرأ من الأفكار الإرهابية التي أدانت هيئة المحكمة برئاسة اللمستشار محمد السعيد الشربيني المتهمين الـ12.

حسان استعان بشخصين لمساعدته على السير

وظهر حسان في حالة بدا انّ علامات المرض ظهرت عليه للحد الذي جعله لا يستطيع السير بمفرده، إذ رافقه اثنين من الرجال الذين أمسكوا بذراعه لمساعدته على المشي، وكانت حركة "حسان" بطيئة وحذرة حتى تمكن من الوصول إلى بوابة المحكمة التي انتشرت على بواباتها قوة تأمين مكثفة استعدادً لبدء المحاكمة والاستماع إلى شهادة "حسّان".

حسان تغيب بسبب ظروف صحية

وكانت أسرة الشيخ محمد حسان قد قالت في تصريحات سابقة وخاصة لـ"الوطن" أنّه تخلّف عن حضور الجلستين الماضيتين بسبب علّة صحية وليست هناك أية أسباب أخرى لعدم حضوره، كما أكدّت أنّه سيتواجد في المحكمة في الوقت المحدد للإدلاء بشهادته في قضية "خلية داعش إمبابة".

المتهمون تأثروا بفكر وخطب حسان ويعقوب

وكانت هيئة المحكمة قد أدانت 12 متهماً بتهم تتعلق بالإرهاب وتكدير الأمن والسلم العام وتعطيل الدستور والتعدي على مؤسسات الدولة وعلى الحرية الشخصية للمواطنين، وجاء قرار هيئة المحكمة بضبط وإحضار "حسان ويعقوب" تنفيذاً لطلب فريق الدفاع عن المتهمين في القضية، إذ قال المتهمون أثناء مجريات التحقيق معهم أمام النيابة العامة أنهم تأثروا بأفكار وخطب الشيخين وهو الأمر الذي جعل الأفكار الإرهابية تختمر في عقولهم ووعلى إثرها ارتكبوا الوقائع التي تمت إدانتهم بها، ويذكر أن "حسّان ويعقوب" قد تغيبا عن جلسة المحاكمة الأولى ما دفع هيئة المحكمة إلى تغريمهم مبلغ 1000 جنيه لكلاً منهما.

https://www.elwatannews.com/tv/view/162382/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9