حسان أمام المحكمة: داعش رأس الخوارج.. وفكرهم منحرف ويخالف الإسلام

قال الشيخ محمد حسان، إنّ تنظيم داعش الإرهابي، «رأس الخوارج وأصحاب الانحراف الفكري الذي يدمّر ويخرّب»، متابعا أنّ الفكر الذي يتبناه تنظيم داعش الإرهابي، يخالف معتقد وأصول الدين الإسلامي.

ونفى حسان، خلال إدلائه بشهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مأمورية طرة اليوم بقضية «خلية داعش إمبابة» أن تكون أفكاره أو خطبه أو الدروس الدينية التي يلقيها أو يشرف عليها، ذات صلة أو تشجع على الفكر الدموي.

ومثل حسّان اليوم أمام هيئة المحكمة، بعدما تخلّف عن حضور جلستين لظروف صحية، بحسب تصريحات أدلت بها أسرة حسّان لـ«الوطن» في وقت سابق.

وكانت هيئة المحكمة، طلبت شهادة حسان ويعقوب في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش إمبابة»، المتهم فيها 12 شخصا بجرائم تتعلق بالإرهاب، والسعي والتخطيط إلى هدم الدولة، والتعدي على مؤسساتها، وتعطيل القانون والدستور، ومنع المواطنين من ممارسة حرياتهم الشخصية والتحريض على العنف والتخريب.