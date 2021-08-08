عاجل.. حسان أمام المحكمة: تنظيم القاعدة دموي ومخالف لتعاليم الإسلام

قال الشيخ محمد حسان أثناء الإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش إمبابة" وذلك أثناء الجلسة التي انعقدت اليوم داخل محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد توجيه هيئة المحكمة سؤال تضمن رأيه في فكر تنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق، أنّ فكر ومنهج تنظيم القاعدة يقوم في الأساس على الحكم على المسلمين أجمعين بالردة كما يعتير التنظيم أنّ جميع الحكومات العربية كافرة، ومن ثم يأتي التدمير والخراب، وبالتالي فهو دموي ومخالف لتعاليم الإسلام.

تنظيم القاعدة يستحل الدماء وينتهك الأعراض

وأضاف "حسان" أنّه في البداية يكون التكفير يليه بعد ذلك استحلال القتل وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض ومن ثم الفوضى والفساد في الأرض وهو الأمر الذي تنتهجه قيادات التنظيم، وحرّم الدين الإسلامي اقترافه، نافياً أن تكون الخطب التي يلقيها على تلامذته من طلبة العلم تحرّض على مثل تلك الأفكار التي يرفضها جملة وتفصيلاً.

وظهر "حسان" اليوم قبل الدخول إلى قاعة المحكمة وهو يستند إلى شخصين ليتمكن من السير فيما بدا أنّه يعاني من علّة صحية كما صرحت أسرته الأمر الذي منعه من الحضور للإدلاء بشهادته في الجلستين الماضيتين للقضية ذاتها.