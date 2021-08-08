تأجيل محاكمة 3 متهمين بمواقعة «فتاة الساحل» بغير رضاها لـ13 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبده عطية، جلسة محاكمة 3 متهمين في قضية فتاة الساحل، وذلك لمواقعتهم أنثى بغير رضاها لجلسة 13 سبتمبر المقبل لحضور الشهود.

المتهمون واقعوا أنثى بغير رضاها

ووجهت النيابة العامة، لـ3 متهمين جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها، في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام 2015.

تسجيل مرئي يدين المتهمين

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبَلَ المتهمين «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد»، من شهادة المجني عليها و6 شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة، حيث ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، كما أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية، تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

النيابة تتابع قرارات القضاء في حرية المتهمين

وتتابع النيابة العامة ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام، بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت في التحقيقات.