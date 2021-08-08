«الأوقاف» تخصص 50 مليون جنيه لصندوق عطاء لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف للتنسيق فيما بينهما ومناقشة بروتوكول التعاون المشترك بشأن دعم صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة «عطاء»، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمامه بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وسداد ديون الغارمات، واستكمالًا للتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بوزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج والوفد المرافق لها، موجهًا لها الشكر على هذه الزيارة وعلى التعاون الدائم بين وزارتي الأوقاف والتضامن، مبينًا أن وزارتي الأوقاف والتضامن تتعاونان معًا في خدمة المجتمع؛ ومن أهمها مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، الذي حقق هذا العام أعلى عائد بمبلغ 142 مليون جنيه، تم ترجمتها إلى 1453 طنًا، يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تخصيص الأوقاف مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من عوائد الأوقاف، لصندوق «عطاء» لذوي الاحتياجات الخاصة، و12 مليون جنيه منها عشرة ملايين جنيه لصندوق «يسر» لسداد ديون الغارمات، ومليوني جنيه أخرى لسداد ديون الغارمات بصورة عاجلة.

وجار التنسيق لتوفير 500 جهاز كمبيوتر «برايل» للطلاب الجامعيين من ذوي الإعاقة البصرية بتمويل من وزارة الأوقاف، وكذلك الإسهام في فرش عدد من شقق الأسر الأولى بالرعاية. كما وجه وزير الأوقاف بسرعة صرف 300 مجموعة من إصدارات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير لبيوت المغتربين وكبار السن. كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين في عدد من البرامج التوعوية المشتركة بمشاركة الأئمة والواعظات مع الرائدات الريفيات.

حضر الاجتماع أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن، وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن، والمستشار محمد القماري المستشار القانوني، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم، والدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، والشيخ محمد عيد كيلاني وكيل الوزارة لشؤون البر، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.