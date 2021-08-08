أحزاب دينية تتهم نتنياهو بتدنيس «السبت» لتهنئته لاعبة في الأولمبياد

اعتبر قادة المعارضة الدينية في إسرائيل، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، قام بتدنيس «يوم السبت» بعدما قام بتهنئة لاعبة إسرائيلية حصلت على ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، أمس السبت، الذي يحمل قدسية لدى اليهود المتدينين. ولا يركبون فيه السيارات أو يمارسون الكتابة او تقديم التهاني في المناسبات.

وكان «نتنياهو» وهو رئيس حزب الليكود اليميني المحافظ، يقود تحالفا معارضا من أحزاب «يهدوت هتوراة» (يهودية التوراة)، و«شاس» الدينيين، و«الصهيونية الدينية» وكلها أحزاب متدينة وصهيونية.

לינוי — ריגשת מדינה שלמה! אין כמוך. דגל ישראל מתנוסס גם אצלך בלב וגם למעלה מעל המעצמות הכי גדולות בעולם. התקשרתי גם למירי רגב והודיתי לה כך שהכפילה פי 3 את הסיוע הכלכלי לאלופים שלנו כדי להבטיח שננצח. שבוע טוב לעם ישראל! pic.twitter.com/NM8aPi7Fuh — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 7, 2021

وحصلت الإسرائيلية لينوي أشرم، على الميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي يوم الجمعة، فنشر «نتنياهو» على حسابه بموقع تويتر، مقطع فيديو يوثق اتصاله باللاعبة الإسرائيلية لتهنئتها.

وقال «نتنياهو» في المكالمة الهاتفية: «لينوي، لقد حركتي حماسة بلد بأكمله، أنت الأفضل. رفعتي العلم الإسرائيلي في قلبك وفوق أعظم القوى في العالم. لقد هاتفت أيضا بميري ريغيف وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، وشكرتها على مضاعفة المساعدة المالية لأبطالنا 3 مرات لضمان فوزنا. هذا أسبوع جيد لشعب إسرائيل».

وفي أول رد، ذكر رئيس حزب «يهدوت هتوراة» المتطرف موشيه غافني، أن الألعاب الأولمبية ليست مبررا لنتياهو لخرق القواعد الدينية. وتابع: «نتنياهو مسؤول في الدولة، وما كان ينبغي أن يصدر بيانا يدنس من خلاله يوم السبت».

وذكر رئيس «شاس» عضو الكنيست أرييه درعي، أن بيان نتنياهو «أضر بجماهير اليهود الذين يحافظون على السبت، وأضر بشركائهم المخلصين»، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

كما علق زعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، على تهنئة نتنياهو، بقوله: «أنا سعيد بحصول لينوي على الذهبية، لكني حزين على تدنيس السبت. سعيد لأن رئيس الوزراء نفتالي بينت، والرئيس إسحاق هرتشوغ، انتظروا حتى مضي يوم السبت».