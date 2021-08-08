حسان بجلسة «داعش إمبابة»: أقصد من الدعوة للجهاد في سوريا الرؤساء والملوك
03:37 م | الأحد 08 أغسطس 2021
الشيخ محمد حسان
قال الشيخ محمد حسان إنه كان يقصد بالدعوة للجهاد في سوريا ملوك وحكام ورؤساء الدول وليس الشباب الصغير الذي يحتاج لدراسات لفهم المقصود من الجهاد حتى لا يستخدمه بشكل خاطئ.
واجهت المحكمة حسان بمقطع فيديو قدمه الدفاع يظهر فيه حسان وهو يدعو للجهاد في سوريا بالنفس والمال والسلاح.
شهد مكان انعقاد المحاكمة بمعهد أمناءالشرطة بطرة تشديدات أمنية وحضور إعلامي مكثف لوسائل إعلام محلية ودولية.
وسبق وأن استمعت المحكمة لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، منتصف يونيو الماضي، عقب أن استند متهمون بالقضية لكلام الشيخان حسان ويعقوب كمرجعين لهما.
وأكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه حسان ويعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخين الشرعية.
يحاكم المتهمون في القضية باتهامات الانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه.
وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.