حسان بجلسة «داعش إمبابة»: أقصد من الدعوة للجهاد في سوريا الرؤساء والملوك

قال الشيخ محمد حسان إنه كان يقصد بالدعوة للجهاد في سوريا ملوك وحكام ورؤساء الدول وليس الشباب الصغير الذي يحتاج لدراسات لفهم المقصود من الجهاد حتى لا يستخدمه بشكل خاطئ.

واجهت المحكمة حسان بمقطع فيديو قدمه الدفاع يظهر فيه حسان وهو يدعو للجهاد في سوريا بالنفس والمال والسلاح.

شهد مكان انعقاد المحاكمة بمعهد أمناءالشرطة بطرة تشديدات أمنية وحضور إعلامي مكثف لوسائل إعلام محلية ودولية.

وسبق وأن استمعت المحكمة لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، منتصف يونيو الماضي، عقب أن استند متهمون بالقضية لكلام الشيخان حسان ويعقوب كمرجعين لهما.

وأكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه حسان ويعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخين الشرعية.

يحاكم المتهمون في القضية باتهامات الانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه.

وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.