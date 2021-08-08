«وول ستريت جورنال»: شهادات تطعيم كورونا المزورة تغزو أمريكا وأوروبا

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن شهادات التطعيم المزورة ضد وباء كورونا، انتشرت في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث اتجه المحتالون إلى عرضها لغير الراغبين في تلقي اللقاح.

وقالت حكومة الولايات المتحدة، إنه يجب تطعيم العمال الفيدراليين أو الخضوع للاختبارات الدورية وارتداء القناع والالتزام بالتباعد الاجتماعي. وتطلب ولاية كاليفورنيا، تلقيح موظفي الولاية أو اختبارهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وستتبع ولاية نيويورك، قريبًا نفس هذا النهج، وتخطط مدينة نيويورك، لطلب شهادة على تلقي التطعيم من الموظفين في المطاعم والصالات الرياضية وكذلك الزبائن.

وأكدت الصحيفة أنه بات مطلوبا إثبات التطعيم في أجزاء من أوروبا، لتناول الطعام داخل المطاعم، والذهاب إلى المتاحف، وحضور الأحداث الرياضية الكبيرة، وهو ما تسبب في انتشار شهادات مزورة لغير الملقحين.

وفي الأسابيع الأخيرة، تضاعفت عروض بيع إثبات مزور وغير قانوني للتطعيم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة مثل «تيليجرام»، وفقًا لمحققين حكوميين وخبراء في الأمن السيبراني.

وفي إيطاليا، على سبيل المثال، ظهر ما يقرب من 30 حسابا شخصيا على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل بيع شهادات مزيفة، وجرى بيع نحو 500 شهادة في الأشهر القليلة الماضية. وذكرت الصحيفة أنه من السهل تزوير بطاقة التطعيم الصادرة في الولايات المتحدة، وهي بطاقة بيضاء صغيرة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفقًا لخبراء الأمن.

وفي سياق محاربة كورونا، افتتحت الحكومة في بنجلاديش، أمس، مستشفى آخر جديدًا لفيروس كورونا، حيث يعالج المصابين بأمراض خطيرة. وسجلت السلطات الصحية البنجالية 12 ألفا و606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و335 ألفا و260 حالة.