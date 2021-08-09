خطوات الحصول على ترخيص لإنشاء مشروع إنتاج حيواني وداجني

يوفر قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدة إجراءات للحصول على رخصة إقامة أو تشغيل للإنتاج الحيوانى والداجنى سواء مزرعة ماشية أو مزرعة دواجن ومركز لتجميع الألبان، للمربيين وأصحاب مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجني والعلفية وذلك باتباع الخطوات التالية :

1- التوجه إلى مديرية الزراعة أو الإدارة الزراعية التابع لها موقع المزرعة إدارة الإنتاج الحيوانى لتقديم الطلب .

2- يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التابع للوزارة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة .

3- تقديم طلب تشغيل المزرعة لإجراء المعاينة على أرض الواقع .

4- عمل رسم كروكى للمزرعة محل الطلب وموفاة قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بذلك من قبل اللجنة الفنية المشكلة من الإنتاج الحيوانى والطب البيطرى.

5- تستفتي اللجنة البيانات طبقا للقرارات المنظمة لهذا الشأن، ومدى توافر شروط الأمن والأمان الحيوى .

6- سداد المصروفات الإدارية المقررة فى القطاع أو المديرية التابع لها بعد اعتماد محضر المعاينة .

7- استلام أصل تراخيص التشغيل خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب في حالة عدم وجود مانع قانونى أو إدارى .

وكشف تقرير صادر عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة باصدار عدد (363) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تمت الموافقة على تسجيل عدد (136) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (89) محلية، (47) مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، فضلاً عن إصدار عدد (15) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.