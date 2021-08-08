محمد حسان في قضية «خلية داعش»: أحب الأزهر وأقدره

قال الشيخ محمد حسان، خلال الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية طرة في «خلية داعش إمبابة»، أنه يحب الأزهر ويقدره ويحترمه، وذلك عقب توجيه هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، سؤال إليه عن رأيه في الأزهر ولماذا لم يحصل على علمه وشهادته من الصرح الديني العظيم.

وتابع رئيس هيئة المحكمة في قضية «خلية داعش إمبابة» أنّه شرف لأي شخص الطرق على أبوب الأزهر والاستقاء من علمه الوفير، موجهًا حديثه لـ«حسان»: «أنصحك أن تذهب إلى الأزهر بكل تواضع وتطلب منهم العلم»؛ ليرد الأخير، قائلًا: «حاشا لله أنا أحب الأزهر و أقدره وما من عالم مهما بلغ علمه ودخل عليه شيخ من الأزهر إلا واستشعر هيبته نظرًا للصرح الديني الذي تتلمذ داخله وعلى أيدي مشايخه».

واستمعت هيئة المحكمة اليوم لشهادة الشيخ محمد حسان فيما يعرف إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، وذلك بعد تخلفه عن حضور الجلستين الماضيتين في القضية ذاتها بسبب ظروف صحية بحسب أسرة «حسّان»، وكان أول ظهور للشيخ اليوم أمام بوابة المحكمة وهو يستند إلى شخصين ليتمكن من السير، فيما بدا أنه يعاني من وعكة صحية.