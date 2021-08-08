مدير المركز الثقافي البريطاني تتفقد منشآت «جيل المستقبل» في سوهاج

استضافت مؤسسة جيل المستقبل للخدمات التعليمية، برئاسة أحمد حلمي الشريف، رئيس مجلس الإدارة، اليوم الأحد، السيدة إليزابيث وايت، مدير المركز الثقافي البريطاني، فى زيارة تعد الأولى في تاريخ المركز الثقافي البريطاني لمدينة سوهاج، فى ضوء توطيد العلاقات مع مؤسسة جيل المستقبل التي تعد منشآتها مركزًا لاختبارات IELTS.

وتفقدت «وايت» في زيارتها المنشآت التعليمية التابعة لمؤسسة جيل المستقبل بمدينة سوهاج الجديدة، وتضمن البرنامج زيارة مدير المركز الثقافي البريطاني، وعقد جلسة عمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتبادل النقاش حول مزيد من آفاق التعاون بين الطرفين في الفترة المقبلة على صعيد تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، فى إطار تطوير الأداء، ومواكبة التغيرات الراهنة من أجل تقديم خدمة تعليمية ذات درجة عالية من التميز للطلاب فى مختلف المراحل الدراسية.

كما تفقدت مدير المركز الثقافي البريطاني المنشآت التعليمية الدولية التابعة لمؤسسة جيل المستقبل، وعقد لقاءً حواريًا مع أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالمؤسسة بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين، وجرى فتح الحوار حول مكونات البرامج المشتركة المقرر تنفيذها بين المركز ومؤسسة جيل المستقبل مستقبلاً، وتقييم الوضع الراهن الخاص باعتماد منشآت مؤسسة جيل المستقبل، مركز لاختبارات IELTS.

وعلى هامش الزيارة، نظمت مؤسسة جيل المستقبل جولة سياحية لمدير المركز الثقافي البريطاني لـ«متحف سوهاج القومي» للتعرف على أبرز المعالم الأثرية التي يحتويها المتحف فى إطار التعريف بالحضارة المصرية، والمقاصد السياحية والأثرية التي يمتاز بها صعيد مصر.

تجدر الإشارة إلى أن اختبار IELTS يعد نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي، ويعد أحد اختبارات اللغة الإنجليزية الرائدة فى العالم، وهو اختبار معياري دولي لمدى إتقان اللغة الإنجليزية عند المتحدثين بها غير الأصليين.