مقتل وإصابة 4 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية غرب الأقصر

نشبت مشاجرة باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش، مساء اليوم الأحد، بين عدد من الأشخاص بقرية الضبعية التابعة لمركز القرنة جنوب غرب محافظة الأقصر، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية وكسور في مناطق مختلفة في الجسم.

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من وحدة مباحث مركز شرطة القرنة، تفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من أهالي قرية الضبعية عقب تجدد اشتباكات فيما بينهم، باستخدام الأسلحة النارية والأخرى البيضاء، نتج عنه مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة القرنة، لفض الاشتباك والسيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين مرتكبي الواقعة، فيما نقل المُصابين لمستشفى أرمنت التخصصي لعلاجهم، بينما نُقل جثمان أحد الأشخاص من المجنى عليهم لمشرحة مستشفى القرنة المركزي، لحين استخراج تصريح الدفن بعد الحصول على إذن النيابة العامة، فيما نُقل الجثمان الآخر بواسطة سيارة خاصة تابعة لأحد الأهالي بقرية الضبعية غرب محافظة الأقصر، تحت إشراف الدكتور خالد يوسف مدير عام مرفق إسعاف الأقصر، وحسب تعليمات الدكتور معمر حافظ مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف.

وبوصول المُصابين لمستشفى «أرمنت» التخصصي تبيّن إصابة كلًا من على.ح، 61عامًا، مُصابا بطلق خرطوش في منطقتي البطن والصدر بالجسم، وكذلك الطيب.ع، 18عامًا، مُصابًا بكسور في الساعد الأيسر والترقوة والرسخ الأيمن في الجسم، فيما نُقل جثمان أحد المجني عليهم وهوحسن.ع، 27عامًا، لمشرحة مستشفى القرنة المركزي غرب محافظة الأقصر، كما نُقل المجنى عليه الثاني بسيارة خاصة تابعة لأحد الأهالي للمستشفى، و في انتظار إذن النيابة واستخراج تصاريح الدفن.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالمحافظة تحت إشراف مدير أمن الأقصر اللواء خالد عبد الحميد، السيطرة على المشاجرة عقب فضها، وجرى تحرير محضرًا رسميًا بالواقعة واستخراج تصاريح الدفن للجثامين.