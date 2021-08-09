أكثر من نصف مليون.. مسعفان يردان مبلغ مالي وإيصالات أمانة لمصاب في حادث بقنا

سلّم مسعفان من مرفق إسعاف نجع حمادي، شمال قنا، مبلغ مالي كبير، إلى نقطة شرطة مستشفى بهجورة، خاص بمصاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «قنا – سوهاج»، بالقرب من قرية «البطحة».

وعثر «كرم محمد»، مسعف، و«منتصر جابر»، سائق، على 35 ألفا 913 جنيها وايصالات أمانة بمبلغ 443 ألف جنيه وموبايل، في حيازة المصاب وتم تسليمها إلى نقطة شرطة مستشفى بهجورة.

وقال المسعفان، إنهما يتعاملان في غالبية الحوادث مع قتلى ومصابين، يحملون متعلقات، وعليهما ردها إلى أصحابها وفق محضر تسليم رسمي، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعثران فيها على متعلقات لمصابين ومتوفين خلال عملهم.

كان اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، بإنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، أسفرت عن إصابة شخص عمره 43 سنة، تم نقل المصاب إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.