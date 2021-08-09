تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء عبر تطبيق «تيك توك»، وتضمنت موادًا إباحية؛ بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، لجلسة 12 أكتوبر المقبل.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في وقت سابق بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «التيك توك»، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، تضمنت موادا إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.

ضبط المتهمة في الدقي

ونجحت الإدارة العامة للآداب، فى ضبط المتهمة «منة الله» داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.

ممارسة الدعارة مقابل الأموال

وبمواجهة المتهمة، بالفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

سعيها للثراء أوقعها في مستنقع الرذيلة

وطالبت المتهمة، بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وانها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.