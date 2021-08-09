تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات
كتب:
هبة هشام
01:17 م | الإثنين 09 أغسطس 2021
ريناد عماد
قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء عبر تطبيق «تيك توك»، وتضمنت موادًا إباحية؛ بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، لجلسة 12 أكتوبر المقبل.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في وقت سابق بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «التيك توك»، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، تضمنت موادا إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.
ضبط المتهمة في الدقي
ونجحت الإدارة العامة للآداب، فى ضبط المتهمة «منة الله» داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.
ممارسة الدعارة مقابل الأموال
وبمواجهة المتهمة، بالفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
سعيها للثراء أوقعها في مستنقع الرذيلة
وطالبت المتهمة، بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وانها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.