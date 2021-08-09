إيطاليا: العثور على مظروف بداخله رصاصات مرسل إلى بابا الفاتيكان

عثر موظفو مكتب البريد في مركز الفرز ببلدة على أطراف مدينة ميلانو على مظروف يحتوي على ثلاث رصاصات، مرسل من فرنسا وموجه إلى البابا فرنسيس في الفاتيكان.

واستولت قوات الكارابينييري (الدرك) في بلدة سان دوناتو ميلانيزي على المظروف، وأسندت التحقيقات إلى وحدة التحقيق التابعة للقيادة الإقليمية في ميلانو، وفقا لوكالة «آكي» الإيطالية.

وحسبما تداول، فإن المغلف يحتوي على ثلاث رصاصات كروية من نوع Flobert، عيار 9 ملم، وكُتب عليه بالقلم بطريقة بالكاد تكون مقروءة: «إلى البابا – مدينة الفاتيكان – ساحة سان بيترو في روما».