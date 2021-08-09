«النقاد الرياضيين» تتضامن مع الزميل بليغ أبوعايد ضد اللجنة الأولمبية
كتب:
الوطن
04:28 م | الإثنين 09 أغسطس 2021
اللجنة الأوليمبية المصرية
أدان المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، ما أقدّم عليه مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بمخالفة الدستور المصري والأكواد الإعلامية، من مصادرة حق المعرفة وتداول المعلومة، وذلك بعد شطب اسم الزميل بليغ أبوعايد، الناقد الرياضي، من الجروب الرسمي للجنة الأولمبية، بعد تصحيح الزميل معلومة نشرتها اللجنة عن لعبة الفروسية.
وأعربت رابطة النقاد الرياضيين، في بيان عنها، عن استيائها وأسفها من تصرف اللجنة الأولمبية ضد أحد أفراد أسرة النقد الرياضي، ومنعه من ممارسة مهام عمله الصحفي.
وتابعت الرابطة: «يعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، تضامنه الكامل مع الزميل بليغ أبوعايد، الناقد الرياضي بصحيفة المصري اليوم، ضد ما فعله المسؤولون في اللجنة الأولمبية المصرية، بمنعه من ممارسة عمله الصحفي، وهو أمر مرفوض تماما».
وأتمّت الرابطة بيانها: «يعرب المكتب التنفيذي عن أسفه لتعامل اللجنة بهذه الطريقة مع أحد أفراد أسرة النقد الرياضي، ويؤكد إصراره وتمسكه بحصول الزميل على حقوقه الأدبية والمهنية كاملة، بعد هذا التصرف المؤسف».