«النقاد الرياضيين» تتضامن مع الزميل بليغ أبوعايد ضد اللجنة الأولمبية

أدان المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، ما أقدّم عليه مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بمخالفة الدستور المصري والأكواد الإعلامية، من مصادرة حق المعرفة وتداول المعلومة، وذلك بعد شطب اسم الزميل بليغ أبوعايد، الناقد الرياضي، من الجروب الرسمي للجنة الأولمبية، بعد تصحيح الزميل معلومة نشرتها اللجنة عن لعبة الفروسية.

وأعربت رابطة النقاد الرياضيين، في بيان عنها، عن استيائها وأسفها من تصرف اللجنة الأولمبية ضد أحد أفراد أسرة النقد الرياضي، ومنعه من ممارسة مهام عمله الصحفي.

وتابعت الرابطة: «يعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، تضامنه الكامل مع الزميل بليغ أبوعايد، الناقد الرياضي بصحيفة المصري اليوم، ضد ما فعله المسؤولون في اللجنة الأولمبية المصرية، بمنعه من ممارسة عمله الصحفي، وهو أمر مرفوض تماما».

وأتمّت الرابطة بيانها: «يعرب المكتب التنفيذي عن أسفه لتعامل اللجنة بهذه الطريقة مع أحد أفراد أسرة النقد الرياضي، ويؤكد إصراره وتمسكه بحصول الزميل على حقوقه الأدبية والمهنية كاملة، بعد هذا التصرف المؤسف».