بينهم أجانب.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بالإتجار بالبشر لجلسة 15 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة 8 متهمين في قضية الإتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة بالقاهرة، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.

صدر القرار، برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وتامر محمد رياض، وهيثم محمود عبد الرحيم.

وطالب دفاع المتهمين بالاطلاع على صورة من المستندات والأحراز، كما تغيب المتهم الأول «مجدي.م» عن حضور الجلسة.

تفاصيل القضية

وكان المستشار أحمد الشيمي، المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، أحال 8 متهمين، من جنسيات «أردنية وفلسطينية ومصرية» إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الإتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الإتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية، تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي هو المجني عليه «فهد م. ع» بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيوائه، مستغلين حاجته المادية، وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو «س.ب» و كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.

وأشار أمر الإحالة إلى اقتران تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه «ف. أ» بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته، مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي، وتعاملوا في شخص طبيعي، هو المجني عليه «حسام .ح» - قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة - بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية، وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر هو «غسان .ب» بقصد تحقيق منفعة مادية.