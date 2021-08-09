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والد مؤمن زكريا يكشف تطورات حالته الصحية بعد نقله للمستشفى

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مؤمن عشماوي
10:38 م | الإثنين 09 أغسطس 2021
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا

قال زكريا عباس الضوي، والد مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن نجله تعرض لوعكة صحية بسبب مرض ضمور العضلات وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

وأكد «الضوي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن حالة نجله الصحية مستقرة حتى الآن، مؤكدًا خضوعه لعدد من الأشعة والتحاليل ونتيجتها ستحدد بقاءه في المستشفى أو خروجه.

واختتم والد لاعب النادي الأهلي السابق حديثه: «الحمد لله على كل شيء».

ونشرت زوجة مؤمن زكريا صورًا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة له وهو داخل المستشفى، حيث أكدت أنه تم نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية وكتبت عليها: «حبيبي سلامتك ربنا يقومك لينا بالسلامة».

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