الصحة العالمية ترصد أول إصابة بفيروس «ماربورج».. مرض شديد العدوى

قالت منظمة «الصحة العالمية»، إن أول حالة إصابة بفيروس «ماربورج»، ظهرت في غرب أفريقيا بمحافظة جيكيدو الغينية، وهو مرض شديد العدوى يسبب الحمى النزفية، وينتمي إلى نفس عائلة الفيروس المسبب لـ «إيبولا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

«الصحة العالمية»: احتمال انتشار ماربورج على نطاق واسع يعني أن هناك حاجة إلى وقف مساره

وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، إن احتمال انتشار «ماربورج» على نطاق واسع يعني أن هناك حاجة إلى وقف مساره، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل مع السلطات المحلية لتنفيذ استجابة سريعة تعتمد على تجربة غينيا السابقة في إدارة إيبولا الذي ينتقل بطريقة مماثلة.

وكان المريض، سعي للعلاج في عيادة محلية في جيكيدو جنوبي غينيا، حيث جرى إرسال فريق تحقيق طبي، فيما بدأت الجهود للعثور على الأشخاص المخالطين للمريض مع الظهور الأول للمرض، وبدأت حملات التوعية وحشد الدعم للحد من انتشار العدوى.

وجرى تشديد الرقابة على الحدود للكشف السريع عن أي حالات إصابة، ووضع البلدان المجاورة في حالة تأهب.

وتم تأكيد الحالة الجديدة في غربي أفريقيا بواسطة مختبر في غينيا ومرة ​​أخرى من قبل «معهد باستير» في السنغال المجاورة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.