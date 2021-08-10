تصريح صادم لمسؤول جزائري: حرائق «وسط البلاد» شيطانية ومفتعلة

تسببت موجة حرائق متزامنة اندلعت بعدة محافظات في الجزائر في مصرع 4 أشخاص بمحافظة «تيزي وزو» الواقعة وسط البلاد في وقت تعمل فيه قوات الدفاع المدني على إخماد حوالي 25 بؤرة حريق بـ14 محافظة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلن ولد محمد يوسف، محافظ الغابات بمحافظة تيزي وزو، والتي عرفت أكبر عدد من بؤر الحرائق والأكثر تضررا، تسجيل 4 وفيات بسبب الحرائق التي وصفها بالخطيرة.

وقال المسؤول الجزائري، في تصريح للتليفزيون الحكومي، إن الحرائق مفتعلة وغير طبيعية وتم اختيار يوم عُرف أن درجة الحرارة ستكون مرتفعة، خاصة وأن نشرة خاصة قد صدرت منذ أيام حذرت من ارتفاع درجة الحرارة، وساهم في انتشارها هبوب الرياح.

يوسف: الأماكن التي اندلعت فيها ألسنة اللهب تم اختيارها بعناية وبعملية شيطانية

وأكد يوسف، أن الأماكن التي اندلعت فيها ألسنة اللهب تم اختيارها بعناية وبعملية شيطانية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع حرائق مهولة بجبال تيزي وزو، ووصلت ألسنتها إلى عدة قرى دفعت أصحابها إلى الفرار من منازلهم.

وكانت مصالح الدفاع المدني، أعلنت في وقت سابق، تسجيل 25 بؤرة حريق منها 10 حرائق كبيرة في عدة بلديات تدخلت وحدات الإطفاء لإخمادها، وتشارك في العملية دوريات متنقلة لعدة محافظات مجاورة بالإضافة إلى مروحيتين من المجموعة الجوية الحماية المدنية.

أما بمحافظة المدية الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة، فقد تم القبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم بالوقوف وراء إضرام النيران، والتي جاءت على حوالي 100 هكتار من الغابات.