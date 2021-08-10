مقتل 8 أشخاص في انقلاب قارب جنوبي الصين

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، صباح أمس الاثنين، نتيجة انقلاب قارب قبالة ساحل مدينة «بيهاي» بمنطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج الواقعة جنوبي الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقال رئيس المنطقة «موه هوا فو»، إن الحادث وقع في المنطقة البحرية في ناحية تيشانقانج في بيهاي عندما كان القارب، وعلى متنه أكثر من 30 شخصا، عائدا من رحلة صيد.

وفي 22 مايو الماضي، لقى 4 أشخاص مصرعهم وفقد 5 آخرين في حادث غرق قارب في نهر بمقاطعة هيلونججيانج الواقعة شمال شرقي الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت السلطات المحلية، في ذلك الوقت، إلى أن 11 شخصا كانوا على متن القارب عندما وقع الحادث في قطاع نهر ننجيانج بمحافظة فويو بمدينة تشيتشيهار، موضحة أنه تم إنقاذ شخصين وهما الآن في حالة مستقرة.

وفي 22 أبريل الماضي، قالت السلطات الصينية، في ذلك الوقت، إنه تم إنقاذ شخص واحد على إثر غرق قارب صيد قبالة ساحل مقاطعة تشجيانج شرقي الصين.

وقالت السلطات البحرية في مدينة نينجبو الصينية، إن قارب الصيد الذي كان على متنه 6 من أفراد الطاقم انقلب بعد اصطدامه بسفينة حاويات.