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محمود مسلم

ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.0% خلال يوليو 2021

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الوطن
08:36 ص | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
الجهاز المركزي

الجهاز المركزي

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 114.4 نقطة لشهر يوليو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.0% عن شهر يونيو 2021، حيث ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.2%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 1.1%، مجموعة الدخان بنسبة 1.7%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.2%، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -3.4%.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.1% لشهر يوليو 2021 مقابل 4.6% لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى «شهر يوليو 2021 مقارنة بشهـر يونيو 2021»:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 0.6% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.2%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 1.1%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 0.6%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.6%، وذلك هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -3.4%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 1.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 1.7%.

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 0.6%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.5%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 3.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.5%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 0.5%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.4%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.2%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.3%.

7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.9%.

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 2.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.3%.

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.5%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.2%.

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 1.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 3.3%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.2%. 

ثانياً: التغير السنوي شهر يوليو 2021 مقارنة بشهر يوليو 2020:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 5.4% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 17.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 7.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 5.8%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.4%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 4.1%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.5%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -7.9%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -1.3%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 2.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 2.0%، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 1.8%.

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 1.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 6.5%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 5.8%، مجموعة اصلاح الأحذية بنسبة 3.0%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.8%، مجموعة الأحذية بنسبة 0.3%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 4.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 9.1%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 2.8%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 2.7%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.2%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.1%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 2.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 3.4%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.9%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.5%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.5%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.3%، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.0%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 4.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 5.6%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 4.6%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.3%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 7.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 16.1%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 5.1%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 3.8%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 10.4%، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.5%.

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 8.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 13.9%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 4.9%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 4.3%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 4.2%، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 1.5%.

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 29.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.5%، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2%، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 12.3%.

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 1.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 14.9%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%.

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 9.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 37.1%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.4%، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 0.7%.

 

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