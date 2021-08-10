دفتر أحوال اليوم.. محاكمة المتهمين في «أحداث مجلس الوزراء» الأبرز

تستعرض «الوطن» دفتر أحوال ومحاكمات اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس الجاري، وهي إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، وأولى جلسات محاكمة 4 متهمين بسرقة طبيبة في مدينة نصر.

إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء

تعقد اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة لإعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبنى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي، المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء»، التي من المقرر انعقادها بإحدى قاعات المحاكمات بأكاديمية الشرطة.

محاكمة 4 متهمين بسرقة طبيبة في مدينة نصر

تنظر اليوم، محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، انعقاد أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بسرقة حقيبة يد من طبيبة أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة نصر.

وكانت النيابة قد اتهمت في أمر الإحالة كلاً من المتهم الأول والثاني والثالث بسرقة المنقولات التي جرى تدوينها وإثباتها في التحقيقات، التي تعود ملكيتها للمجني عليها، إذ تعرّضت الطبيبة لواقعة سرقة بالإكراه، وذلك عقب إقدام المتهمين على الاقتراب منها وجذب حقيبة اليد الخاصة بها وفرارهم بالسيارة التي كانوا يستقلونها لتسقط المجني عليها أرضاً وتعرّضت لإصابات متفرقة في جسدها.