عاجل.. 5 آلاف جنيه إعانة وفاة للعاملين في 4 جهات منها «الكهرباء»

أعلن هشام فؤاد، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالمرافق العامة «الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي والإسكان»، حزمة جديدة من القرارات التى تهدف إلى خدمة العاملين في المرافق، موضحا أن هذه القرارات صادرة عن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق، المنعقدة أمس الاثنين، والمهمة لصالح العاملين بتلك المرافق.

تشكيل لجان لبحث مشكلات العاملين

وقال فؤاد، في بيان اليوم الثلاثاء، إن القرارات الصادرة مهمة جدًا، حيث قرر مجلس النقابة العامة للمرافق تشكيل لجنة للوقوف علي بحث التظلمات وحل المشكلات للعاملين المتضررين من أى مشكلة تخصهم أثناء العمل وبسببه، وذلك فى القطاعات الأربعة «الكهرباء ـ مياه الشرب ـ الصرف الصحي ـ الإسكان » علي أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها شهريا للتواصل حول تلك المشكلات.

مجلس النقابة يوافق على صرف إعانة وفاة

وأضاف فؤاد: أن مجلس إدارة النقابة العامة، وافق علي صرف إعانة وقدرها 5000 جنيه لأي حالة وفاة تحدث أثناء العمل وبسببه في القطاعات المذكورة، بشرط أن تكون الوفاة بسبب إصابة عمل.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أنّ القرارات الصادرة عن النقابة العامة تأتي في إطار حرص النقابة العامة على التواصل مع العاملين وبحث مطالبهم وعرضها على صناع القرار تمهيدا لحلها، كخطوة لتوحيد المزايا والخدمات المقدمة للعاملين في تلك القطاعات الحيوية والاستراتيجية، موضحا أن هذه الخطوات وغيرها ستكون الحافز الأكبر للمزيد من العمل والإنتاج.

وتعد النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة «الكهرباء - مياه الشرب - الصرف الصحي - الإسكان» من أكبر النقابات عددا من حيث العضوية، وهي واحدة من أهم النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.