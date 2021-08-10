القبض على مسن تعدى بالضرب على ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة بالطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط رجل مسن لاتهامه بالإعتداء ابنه الطفل -من ذوي الاحتياجات الخاصة- بعد فحص الفيديو المتداول، وأمر اللواء رجب عبدالعال مساعد أول الوزير لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

تداول فيديو لمسن يتعدى بالضرب على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، عن أن بداية الواقعة، كانت بظهور فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مسن وهو يتعدى بالضرب على طفل، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو وجرى تحديد هوية المتهم والطفل، وتبين أن الواقعة حدثت في منطقة الطالبية.

القبض على الأب المتهم بارتكاب الواقعة

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بمعرفة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، أن والد الطفل هو مرتكب الواقعة، وأنه دائم التعدي على ابنه لخروجه من المنزل بشكل دائم دون علمه، وجرى التحفظ على الأب ومقطع الفيديو، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

وجاء في محضر الشرطة، أن القوات ناقشت عددا من شهود العيان الذين أكدوا في محضر الشرطة: «أن اعتداء الأب على ابنه بسبب خروج الطفل من المنزل بشكل دائم.. وأن الأب تعدى عليه بالضرب خوفا من ضياع الطفل لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة». وأضاف عدد من الشهود والجيران في محضر الشرطة: «أن الأب يراعي ابنه وشقيقته وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، منذ عدة سنوات».