ارتفاع ضحايا حرائق الغابات في تيزي وزو بالجزائر «فيديو»

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في تيزي وزو بالجزائر بوسط البلاد، إلى 7 حالات وفاة، وتحاول قوات الدفاع المدني إخماد حوالي 25 بؤرة حريق بـ 14 محافظة.

تسجيل 7 وفيات جراء حرائق الغابات في تيزي وزو بالجزائر

وأعلن محافظ الغابات بمحافظة تيزي وزو، 100 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، والتي عرفت أكبر عدد من بؤر الحرائق والأكثر تضررا، تسجيل 7 وفيات، بسبب الحرائق التي وصفها بالخطيرة.

وقال في تصريح للتلفزيون الحكومي في الجزائر، إن الحرائق مفتعلة وغير طبيعة وتم اختيار يوم عرف أن درجة الحرارة ستكون مرتفعة، خاصة بعد صدور نشرة خاصة منذ أيام حذرت من ارتفاع درجات الحرارة، وساهم في انتشارها هبوب الرياح «حسب قوله»، مؤكدا أن الأماكن التي اندلعت فيها ألسنة اللهب جرى اختيارها بـ«عناية» وبعملية شيطانية.

وكانت مصالح الدفاع المدني في الجزائر، قد أعلنت تسجيل 25 بؤرة حريق منها 10 حرائق كبيرة في عدة بلديات تدخلت وحدات الإطفاء لإخمادها، وتشارك في العملية أرتال متنقلة لعدة محافظات مجاورة بالإضافة إلى مروحيتين من المجموعة الجوية الحماية المدنية.

أما في محافظة المدية والتي تبعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائرية، فقد تم القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بالوقوف وراء إضرام النيران، حسب والي المحافظة، والتي أتت على حوالي 100 هكتار من الغابات.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع حرائق مهولة بجبال تيزي وزو، ووصلت ألسنتها إلى عدة قرى ومداشر دفعت أصحابها إلى الفرار من منازلهم.

وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية، فقد تحولت بعض المنازل إلى رماد، فيما تواصل الحماية المدنية جهودها لإطفاء الحرائق التي بلغت 19 حريقا متزامنا، في عدة أنحاء من الجزائر، مضيفا أن الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق غابية بالولاية خلّفت 7 وفيات حتى الآن.