للمرة الثانية.. رفض طلب «عز» بنقل «توأم زينة» من المدرسة البريطانية

رفضت محكمة مدينة نصر، طلب الفنان أحمد عز، بنقل طفليه -توأم الفنانة زينة- «عز الدين وزين الدين» من المدرسة البريطانية إلى إحدى المدارس الخاصة.

وقال معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة أن «القرار كان طبقا للمادة 54 من قانون الطفل، بأن تكون الولاية التعليمية للفرد الحاضن ولا مساس بمصلحة الطفل».

وأضاف «الدكر»: «طلب عز ليس الأول من نوعه بنقل توأم الفنانة زينة ولكن سبق له الطلب وتم رفضه من قبل المحكمة، وأن هناك طلب وقتي آخر بالتحويل من المدرسة البريطانية لمدرسة أخرى».

وكان محامي الفنان أحمد عز طلب من محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر، تحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى إحدى المدارس الخاصة.

يشار إلى أن محكمة الأسرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس قضت في وقت سابق، برفض استئناف الفنان أحمد عز وأيدت حكم أول درجة بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020، في الدعوى التي أقامها معتز الدكر محامى الفنانة زينة.