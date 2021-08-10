بحد أدنى 4 آلاف جنيه.. شروط الحصول على قرض مستورة من بنك ناصر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن «قرض مستورة»، يقدم للسيدات ذات الدخل البسيط ومعدومي الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وللمرأة التي لم تحصل على مساعدة تكافل وكرامة لتمكينها اقتصاديا من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، أو تخصيص بعض الوظائف لهن في القطاع الخاص سواء المصانع والشركات، حيث يعمل برنامج تمويل المرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمكينها لأن تصبح عضو فاعل منتج فى المجتمع بدلا من تلقيها الدعم .

وأوضح بنك ناصر على موقعه الرسمى، أن «قرض مستورة» يمنح بحد أدنى أربعة آلاف جنيه وبحد أقصى عشرون ألف جنيه، بدون فوائد، بمصاريف إدارية 7% تخصم مرة واحدة، ويسدد على أقساط شهريه بحد أقصى عامين.

شروط للحصول على قرض مستورة

ووضع بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط للحصول على قرض مستورة كالتالي:

- سن المستفيدة لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند المنح.

- أن تكون العميلة مصرية الجنسية.

- تتمتع المستفيدة بالسمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.

- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

وأكدت التضامن أن حجم تمويلات قروض مستورة حتى نهاية مارس 2021 وصل إلى 142 مليون و991 ألف و200 جنيه، مشيرة إلى أن مشروعات قروض مستورة تنقسم إلى مشروعات إنتاج حيواني، وتجارية وخدمية، وصناعية، ومشروعات منزلية.

اجراءات الحصول على قرض مستورة

ووضع بنك ناصر الاجتماعي عدة مستندات مطلوبة للحصول على القرض، على أن تكون جميع المستندات موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- تقديم الـــرقم التــأميني للمقتـــرض.

- طلب الحصول على القرض.

- تقديم بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية.

- تقديم بيان معاش إن وجد.

- إيصال مرافق حديث.