10 نصائح للتخلص من دهون البطن.. تعرف عليها

لم تَعُد دهون البطن تمثل إزعاجا في الشكل فقط لأصحابها بل أصبحت ناقوساً للخطر ينذر بالكثير من المشاكل الصحية الخطيرة والمزمنة، وهو ما يستوجب علاجها والتخلص منها للوقاية من الدخول في عالم الأمراض المزمنة، الدكتورة آمال صبري استشاري التغذية العلاجية، تقدم توصيات ونصائح للتخلص من دهون البطن، وخاصة العنيدة منها: وفق النقاط التالية:

1- تجنب تناول السكر الصريح وتلك المخبأ الموجود في الدقيق الأبيض كالخبز الأبيض والمخبوزات والمعجنات والحلويات، كذلك المشروبات الغازية والعصائر الجاهزة وحتى الطازجة.

2- تجنب الدهون المتحولة والمهدرجة الموجودة في الوجبات السريعة والجانك فود وتجنب القلي والتحمير.

3- الحرص على تناول الألياف والتي تمنع ارتفاع سكر الدم وتعطي الإحساس بالشبع لفترات طويلة، ما يقلل من تناول كميات الطعام، وتوجد الألياف في الحبوب الكاملة والمكسرات والبقول والخضار والفاكهة.

4- الإكثار من تناول الخضار والفاكهة لغناهم بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون.

5- تناول النشويات المعقدة بدلاً من تلك البسيطة لغناها بالألياف والفيتامينات والمعادن مثل الحبوب الكاملة، كالخبز كامل الحبوب والشوفان والبليلة والفريك والبرغل.

6- تناول الدهون الصحية ولكن بكميات قليلة مثل المكسرات النيئة غير المملحة والأفوكادو الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف أيضاً، ما يساعد على حرق دهون البطن وكذلك الزيتون، كما يفضل الطهي بزيت الزيتون وزيت جوز الهند.

7-كما ينصح باتباع نظام غذائي متوازن لتناول كل المغذيات بالكميات المناسبة اللازمة للجسم.

8- الحرص على تناول من 2-3 لتر من الماء موزعين على مدار اليوم.

9- تناول المشروبات التي تساعد على الحرق مثل الشاي الأخضر، الكركم مع الكمون، الزنجبيل مع الليمون، القرفة والتي تساعد على تحسين مقاومة الأنسولين، كما ينصح بتناول ملعقة من خل التفاح على كوب من الماء قبل الوجبات لمن لا يعاني من التهابات في جدار المعدة.

10- زيادة النشاط البدني، كصعود السلالم بدلاً من استخدام المصاعد، المشي للمسافات القريبة بدلاً من ركوب المواصلات، المشاركة في أعمال المنزل، والحرص على ممارسة الرياضة على الأقل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً بسرعات مختلفة لمدة ٥ أيام في الأسبوع.