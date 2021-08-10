شيخ الأزهر: قلوبنا مع لبنان.. ندعو الله بتعجيل نهضته وازدهاره

أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعمه للبنان في الظروف التي تمر بها في الوقت الحالي، وذلك من خلال تدوينةٍ باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «الطيب»: «قلوبنا مع لبنان، هذا البلد الشَّقيق والعزيز، نسانده وندعمه في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها، وندعو الله أن يُعجِّل بنهضته وازدهاره، وندعو الجميع إلى التحلِّي بالمسؤوليَّة وإعلاء مصلحة لبنان للعبور إلى بر الأمان».

وّدون شيخ الأزهر الشريف، أخرى باللغة الإنجليزية، قال فيها : «Our hearts are with Our hearts are with Lebanon during these difficult times. We stand by and support this dear nation and pray to Allah to swiftly bring about its growth and advancement. We also urge all those concerned to live up to their respective responsibilities for the sake of Lebanon, until stability is achieved.».