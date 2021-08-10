طبع الأسعار على علب السجائر بدءا من سبتمبر: التجار بيزودوا بمزاجهم

كشف المهندس هاني أمان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، السبب الرئيسي وراء قرار الشركة بطبع السعر الرسمي على علب السجائر بدءًا من سبتمبر المقبل، فذكر أن هذا الإجراء يرجع إلى أنه شاهد منذ فترة طويلة عدم التزام من بائعي السجائر الخاصة بالشرقية للدخان بالسعر المُعلن، «بقالنا 3 سنوات مرفعناش الأسعار، وفضلنا بنفس السعر، ومع ذلك لقينا إن السوق بيبيع السجائر بتاعتنا بسعر أعلى وعمال يزيد».

آخر زيادة سعرية للسجائر كانت في يوليو 2018

وأضاف «أمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن آخر زيادة سعرية في أسعار السجائر، قبل التي حدثت منذ أسبوعين أو ثلاثة، كانت في يوليو 2018، «من الفترة دي مترفعش سعر العلبة من الشركة، بس كان فيه 75% ضرائب على سعر العلبة، كانت ساعات تزيد، ارتفعت مرة في فبراير العام الماضي، بس ضرائب فقط».

هنطبع الأسعار على العلبة عشان الناس تعرف السعر الحقيقي

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، إلى أنه وجد أن السوق يرفع الأسعار عن الأسعار الرسمية، حتى في حالة عدم وجود أي زيادات سعرية أو ضريبية، «فيه ناس بتتوقع إن فيه زيادة هتحصل في شهر يوليو، فبيزودوا السعر، حتى لو مفيش زيادة ضريبية، إحنا لا زلنا محافظين على السعر الجيد للمستهلك بتاعنا، لكن السوق هو اللي بيزود الأسعار، هنطبع الأسعار على العلبة عشان يبقى عارف السعر الحقيقي».

طباعة السعر الرسمي على علب السجائر بدءًا من سبتمبر المقبل

وتابع: «حتى لو حصل زيادة ضريبية يبقى عارف إنها عاملة ازاي، النصف الأول من سبتمبر تكون العلبة الجديدة بالأسعار خرجت للنور، هي حاليا في إجراءات الطباعة، نتصور أنه في العشرة أيام الأولى من سبتمبر هتكون علب السجائر مكتوب عليها الأسعار، أكتر من كده منقدرش نعمل».