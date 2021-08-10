كلب شرس يعقر طفلا داخل حمام سباحة بإحدى قرى الساحل الشمالي «فيديو»

نشرت سيدة تُدعى «نورهان وائل»، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يظهر فيه طفلها أثناء ممارسته السباحة داخل أحد حمامات السباحة الخاصة، في إحدى قرى الساحل الشمالي، هجم عليه كلب مفترس داخل حمام السباحة وعقره من رأسه، محدثًا به جروحًا عميقة بمنطقة الرأس.

وقالت السيدة، خلال تعليقها على الفيديو، إنه في يوم السبت الماضي، حجزت أسرتها فيلا خاصة، وكل مجموعة من الفلل يتوسطها حمام سباحة، «البيسين كان قدام الجاردن بتاعتنا، الولاد نزلوا البيسين وباباهم كان بيجيبلهم الكورة يلعبوا بيها إداهم ضهره بالضبط أقل من 3 دقايق بيجيب الكورة خرجنا على صريخ آدم ودماغه كلها دم، والناس واقفة بتقول جت سليمة».

وأضافت أن الكلب الخاص بالجيران قفز داخل حمام السباحة وعقره «أخدت ابني وروحت علي مستشفى الحمام ومتكلمتش مع حد أنا وجوزي، قولنا نطمن على الولد الأول، وطبعا كان كل همي ساعتها الكلب مطعم ولا لأ، وإن الولد ميحصلوش حاجة، الولد دماغه مجروحة جروح عميقة ومينفعش تتخيط لأن عضة الكلب مش بتتخيط وكمان العضة في رأسه مش في جسمه والأطباء قالوا لازم ياخد حقن حتى لو الكلب متطعم».

وواصلت: «الولد اتبهدل خد حقنتين عضل وحقنة فى دماغه، وكان فيه حد من القرية بيتابع معانا وبيهدينا إن هما هيتصرفوا وهيجيبوا حق الولد ويحققوا في الموضوع، اللي عرفناه بقي إن الكلب ده بتاع ملاك الفيلا اللي جنبنا، ونوعه رود فيلر وده كلب شرس جدًا وغشيم، وكل الفلل اللي حواليهم اشتكوا كتير للإدارة إن الكلب ده بيخرج بالليل وبينط في البيسين وطبعا الإدارة المحترمة معملتش حاجة مع صاحب الكلب لأنه شخصية مهمة».

وتابعت :«الكارثة بقى لما الجيران اللي في الفيلا قدامنا بعتولي الفيديو النهاردة وشوفت ابني وهو مرعوب وبيتعض، والمنقذ واقف ماسك موبايله بيصور ابني وواقف بكل برود باين أوي في الفيديو لابس تيشيرت أورانج، وكان فيه ناس واقفة تتفرج وتضحك، طول الوقت القرية بتنيمنا وبتقول إحنا هنعمل محضر فيهم ونمشي الكلاب وفي الآخر ولا عملوا حاجة وصاحب الكلب بيتكلم بعجرفة ويقول ده طفل وبينسى وخلاص حصل خير هدفع تمن علاجه».

وواصلت: «طبعا طريقة كلامه واستهتاره بالموقف خلتنا لازم منقبلش إن إحنا نكمل كلام معاه، وخلاص أنا أخدت قرار أنا وجوزي إن إحنا هنجيب حق ابننا منه ومن القرية بالقانون، القرية بتسمح للملاك بالحيوانات جوه الفيللا بشروط معينة، الراجل ده ملتزمش بيها وكمان إدارة القرية المحترمة كان عندها علم ومخدتش أي إجراء ضده، ابني حالته النفسية وحشة وتعبان ادعوله يقوم بالسلامة».

وواصلت: «البنت اللي كانت بتشد الكلب من الميه دي بنت صاحب الكلب يا جماعة وصاحب الكلب بيقول لجوزي دى بنتي اللي أنقذت ابنك، الصبح شوفت المنقذ على البيسين بقوله مطلعتش الولد ليه قبل ما الكلب يعضه؟.. قاللي ما هو أول ما عضه أنا طلعته».