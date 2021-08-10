إصابة أحمد يونس وزوجته بفيروس كورونا

أعلن أحمد يونس، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب «يونس»: «أنا وزوجتي وأبنائي كلهم إيجابي كورونا، الحمد لله رضا ‏أرجوكم خلوا بالكم، واضح إنها راجعة للأسف»، ‏متابعًا: «إحنا في البيت الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير، ربنا يعافيكم ويحفظكم».

ويقدم أحمد يونس برنامج «صباحك مطرحك» من الأحد إلى الخميس، من السابعة للتاسعة صباحا على «راديو 9090»، ويعتبر من برامج المنوعات الصباحية عبر أثير الراديو، ويشارك معه جمهوره بالرسائل والمشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمجموعة الخاصة بالبرنامج، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».